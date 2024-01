Révolution en F1, Alonso pousse un coup de gueule

Pierrick Levallet

En 2024, les écuries de F1 pourront concevoir des monoplaces qui utilisent le concept aérodynamique à effet de sol. Mais Fernando Alonso ne semble pas vraiment ravi de la nouvelle. Le double champion du monde estime ce type de voiture trop compliqué à gérer, que ce soit pour les pilotes ou les équipes.

Cette saison, plusieurs changements sont entrés en vigueur dans le règlement de la F1. Les écuries seront notamment autorisées à concevoir des monoplaces qui utilisent le concept aérodynamique à effet de sol. Mais Fernando Alonso n’est pas vraiment ravi par cette révolution. Le pilote d’Aston Martin que ce type de voiture est plutôt difficile à gérer.

«Il y a une manière très sensible de régler les voitures»

« Les voitures sont plus difficiles à régler, plus difficiles à comprendre. Il est encore plus difficile de donner un retour d’information à l’équipe. Parfois, nous conduisons ces voitures et nous avons l’impression que tout va bien. Mais vous vous arrêtez, vous voyez le classement et vous êtes peut-être 14e. Et parfois, c’est le contraire. Vous conduisez une voiture très difficile : l’équilibre est complètement déréglé, puis vous vous arrêtez et vous êtes dans les trois premiers. Il y a une manière très sensible de régler les voitures » a indiqué Fernando Alonso dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Il s’agit d’une génération de voitures très complexes»