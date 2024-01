F1 : Impressionné par Alonso, il raconte

Arnaud De Kanel

L'année 2023 a été très particulière pour Liam Lawson. Propulsé au rang de titulaire suite à la blessure au poignet de Daniel Ricciardo, le jeune pilote néo-zélandais a assuré l'intérim avec brio durant cinq Grands Prix. Et durant tout ce temps, il a pu côtoyer les 19 meilleurs de la planète mais un l'a vraiment marqué : Fernando Alonso.

Agé de 21 ans, Liam Lawson a débuté sa carrière en Formule 1 en 2023 grâce à un sacré concours de circonstances. En effet, il a remplacé Daniel Ricciardo à la dernière minute à Zandvoort et son aventure s'est poursuivie pendant quatre Grands Prix supplémentaires car l'Australien n'était pas remis. Auteur de bonnes performances avec l'AlphaTauri, Lawson a mis les pieds dans le grand bain et il a pu regarder ce qui se faisait dans la catégorie reine. Un homme a attiré son attention, et c'est Fernando Alonso.

«Mais il y a vraiment une différence avec des gars comme Fernando»

Liam Lawson s'est confié au sujet du vétéran du paddock. « Tout le monde, en dehors de la voiture, a été très accueillant et gentil, ce qui est vraiment cool. Je pense que je n’en attendais peut-être pas autant. Je n’ai pas fait la course contre quelqu’un vraiment en piste... mais il y a vraiment une différence avec des gars comme Fernando. Son positionnement de la voiture sur la piste est juste, très intelligent. Il est très expérimenté et cela se voit à chaque fois que l’on court avec lui. En essais libres à Monza, c’était à la fin de la séance, nous étions roue contre roue et des gars comme lui, qui sont aussi expérimentés, semblent toujours mettre la voiture au bon endroit », a déclaré Liam Lawson dans des propos relayés par Nextgen-Auto , avant de poursuivre.

«J’ai grandi en les regardant quand j’étais enfant»