F1 : Verstappen choque Red Bull, le boss n’en revient pas

Jean de Teyssière

En 2023, il n'y avait qu'un pilote sur les pistes du monde entier : Max Verstappen. Le Néerlandais a remporté son troisième titre de champion du monde de suite après avoir gagné 19 courses sur 22. Un record. Cette saison historique a impressionné chez Red Bull et son attitude aussi, impressionne quotidiennement Christian Horner, le directeur de l'écurie autrichienne.

En Formule 1, Red Bull écrase tout sur son passage depuis deux ans. Après le premier titre de Max Verstappen, une saison au cours de laquelle Mercedes avait tout de même remporté le titre des constructeurs, Red Bull n'a plus rien laissé sur son passage. Une réussite marquée par la domination de Max Verstappen, qui continue d'impressionner au sein de son écurie.

«Je n’ai jamais rencontré de pilote aussi motivé que Max»

Christian Horner, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , raconte pourquoi Max Verstappen arriver à dominer sa discipline : « Dans la voiture, il est impitoyable. Je n’ai jamais rencontré de pilote aussi motivé que Max. Dès qu’il monte dans la voiture, vous savez que vous allez être à 110 %. Il attendra 110 % en retour, à partir du moment où la voiture sort du garage. C’est intéressant, chaque fois que nous allons sur un circuit, même un nouveau circuit, le premier tour d’un week-end n’a pas de signification. Je parierais presque ma maison sur le fait que le pilote qui sort le premier tour avec le meilleur temps, parfois deux ou trois secondes plus vite que n’importe quel autre pilote, est Max. »

«Je n’ai jamais rencontré de pilote avec une telle résilience»