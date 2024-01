F1 : Red Bull tacle Leclerc

Jean de Teyssière

Devant les difficultés de Sergio Pérez à concurrencer Max Verstappen durant une saison entière, Red Bull réfléchirait à prendre un autre pilote en 2025, lorsque le contrat du Mexicain aura expiré et si sa saison 2024 ne convient pas à sa hiérarchie. Plusieurs pilotes font office de candidats idoines même si chez Red Bull, on risque d'être très appliqué dans cette recherche.

En 2023, Sergio Pérez a remporté deux courses, tandis que Max Verstappen en a remporté 19. Une sacrée différence de réussite, quand on sait que les deux hommes disposent de la même voiture. Souvent, des critiques au sein de Red Bull ont émané en direction de Sergio Pérez qui a reçu un ultimatum de la part de Christian Horner début janvier : s'il veut prolonger chez Red Bull, il devra montrer un autre visage cette saison. Sinon, il sera remplacé par un autre pilote, et des noms commencent à circuler.

Eddie Jordan invite Red Bull à choisir Leclerc pour concurrence Verstappen

Dans le paddock, des noms commencent donc à sortir quand au pilote idéal pour Max Verstappen à l'avenir. Pour Eddie Jordan, ancien directeur de l'écurie Jordan Grand Prix (1991-2005), l'identité du pilote idéal coule de source, comme il l'explique dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « Je ne vois qu’un seul challenger pour Max et c’est Charles Leclerc. Si j’avais une équipe de haut niveau maintenant et que je n’avais pas Max, il n’y aurait qu’un seul duo de pilotes capables de se battre avec Verstappen : Leclerc et Norris. Je ne fais tout simplement plus confiance à Lewis Hamilton et à Fernando Alonso, bien qu’ils soient des champions méritants, pour pouvoir suivre Verstappen en raison de leur âge. »

«Leclerc et Norris ont montré des faiblesses en matière de constance»