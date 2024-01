F1 : Mercedes va plomber Hamilton

Jean de Teyssière

En 2021, Lewis Hamilton n'était pas passé loin de battre un incroyable record : celui des sept titres de champion du monde remportés par Michael Schumacher. Les deux hommes sont à égalité mais le Britannique était à un tour d'en remporter un huitième. Max Verstappen a mis fin au rêve d'Hamilton et George Russell, coéquipier d'Hamilton chez Mercedes, pourrait être le prochain à lui briser ce rêve.

La Formule 1 peut-elle encore toujours réserver son lot de surprise ? Ces deux dernières années, Red Bull était au-dessus des autres, en témoigne la domination incroyable de Max Verstappen, vainqueur de 19 courses sur 22. Mais tout peut aller très vite, surtout que Mercedes et Lewis Hamilton n'ont pas encore dit leur dernier mot.

«Mercedes peut redevenir en mesure de remporter à nouveau un championnat du monde»

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , l'ancien pilote de Formule 1 Johnny Herbert estime que Mercedes peut rapidement devenir champion du monde de Formule 1 : « Je pense toujours qu’il y a suffisamment de gens intelligents chez Mercedes en mesure de produire une F1 capable de réellement gagner des courses et de remporter à nouveau un championnat du monde, oui, absolument. Potentiellement, la personne qui va rendre les choses difficiles s’ils remettent tous les ingrédients dans le bon ordre est George. »

F1 : Hamilton fait une annonce inquiétante https://t.co/vTApxO53wb pic.twitter.com/N2yPpyJuFh — le10sport (@le10sport) November 29, 2023

«Russell pourrait être celui qui stoppera peut-être l’arrivée de ce 8e titre record pour Lewis»