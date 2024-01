F1 : Lewis Hamilton jette un froid sur son avenir en Formule 1 !

Benjamin Labrousse

Désormais âgé de 39 ans, Lewis Hamilton s’apprête à démarrer une 17ème saison en Formule 1. Le légendaire pilote britannique ne souhaite toujours pas entendre parler de retraite, mais a déjà évoqué son après-carrière. Et selon les dernières déclarations de « King Lewis », cette dernière pourrait s’écrire loin de la discipline.

De quoi sera fait l’avenir de Lewis Hamilton ? Le 7 janvier dernier, le pilote Mercedes célébrait son 39ème anniversaire. Après une année 2022 très compliquée, Hamilton a su rebondir en 2023 avec une 3ème place obtenue au classement du championnat du monde derrière Sergio Perez et Max Verstappen, avec également une 104ème pole position obtenue. Mais alors qu’une possible retraite approche, Lewis Hamilton avait évoqué son avenir en juillet dernier.

F1 : Alonso se lance un énorme «défi», Hamilton l’humilie déjà https://t.co/lszggYGOCa pic.twitter.com/W78HWKQZWB — le10sport (@le10sport) January 24, 2024

« Nous devons ramener les Britanniques au sommet »

« J’espère être là beaucoup plus longtemps encore » , confiait ainsi le septuple champion du monde. « J’ai l’impression d’avoir encore cinq ans en moi. Au moins ! Nous verrons bien. Nous avons beaucoup à faire non seulement sur la piste, mais en dehors de la piste. Nous faisons beaucoup de travail afin de rendre l’équipe et le sport plus diversifiés. Nous avons tellement de grandes choses créatives que nous faisons bien ensemble, et la chose la plus importante est que nous voulons gagner, nous devons ramener les Britanniques au sommet » .

« Je n’ai pas nécessairement l’impression de vouloir rester actif en Formule 1 »