Leclerc en F1, Verstappen avait tout prévu

Arnaud De Kanel

Avant de se disputer le titre en Formule 1, Charles Leclerc et Max Verstappen s'affrontaient en karting. Les deux pilotes suivaient donc mutuellement leur évolution et le Néerlandais s'attendait à voir son homologue monégasque poursuivre sa carrière dans la catégorie reine. Leclerc était quant à lui un peu moins sûr de ses forces.

Max Verstappen et Charles Leclerc se sont connus chez les jeunes, en karting, avant de débarquer en Formule 1. Désormais bien installés chez Red Bull et Ferrari, deux des écuries les plus importantes du paddock, les deux pilotes continuent de batailler avec des monoplaces beaucoup plus puissantes qu'avant. Et chez les jeunes, Verstappen savait que Leclerc allait atteindre la Formule 1 un jour.



«Cela n’a jamais été une surprise pour moi que Charles soit ici»

« J’ai toujours pensé que si j’atteignais la F1, Charles y parviendrait aussi. Vous pouvez déjà voir depuis un jeune âge, je pense, les pilotes vraiment forts, ce qu’ils étaient à l’époque, ils sont aussi en F1 aujourd’hui. Cela n’a jamais été une surprise pour moi que Charles soit ici et, bien sûr, après cela, vous avez besoin d’un peu de chance pour être dans la bonne équipe pour être sur la première ligne, mais ce n’est pas une surprise que nous soyons ici ensemble, je pense », a avoué Max Verstappen dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Charles Leclerc émettait plus de doutes sur son avenir.

«Il n’était pas évident que je finirais en F1 un jour»