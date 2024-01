F1 : Red Bull, Mercedes, Ferrari recalés, il dévoile pourquoi

Benjamin Labrousse

6ème du championnat du monde, Lando Norris s’est imposé comme l’un des meilleurs pilotes de la deuxième partie de saison. Seulement âgé de 24 ans, le Britannique est fortement convoité par plusieurs écuries, mais vient de rempiler chez McLaren. Ce dernier a d’ailleurs révélé les motivations derrière cette prolongation, et ce malgré un intérêt de Red Bull, Mercedes, ou encore Ferrari à son égard.

Figurant parmi les pilotes les plus talentueux de sa génération, Lando Norris a eu l’occasion de monter en puissance cette saison. Le Britannique de chez McLaren a été l’un des principaux « concurrents » de Max Verstappen sur la deuxième partie de saison. 6ème du championnat du monde et auteur de 6 podiums en 2023, Lando Norris était fortement convoité par plusieurs écuries. Mais ce vendredi, l’écurie de Zak Brown a officialisé la prolongation de son pilote jusqu’au-delà de 2025.

« Je pense que c'est un excellent moment »

Dans des propos rapportés par Motorsport.com , Lando Norris a expliqué les raisons de cette prolongation : « Parce que je le peux, parce que je suis dans une bonne situation. Ce n'est pas quelque chose dont je veux vraiment me soucier au cours des années qui viennent. Bien sûr, il y a toujours eu des discussions concernant notre avenir. Et je pense que c'est un excellent moment, surtout quand on entre dans deux années où les choses commencent à devenir un peu plus folles avec les contrats des uns et des autres, des pilotes qui peuvent changer d'équipe » .

« J'ai choisi McLaren plutôt que Ferrari, Red Bull, Mercedes »