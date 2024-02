F1 : L’annonce de Ferrari sur Lewis Hamilton

Thibault Morlain

Le monde de la Formule 1 a été secoué ce jeudi 1er février. En effet, les rumeurs ont annoncé que Lewis Hamilton quitterait Mercedes au terme de cette saison 2024 et rejoindrait Ferrari à partir de l’exercice 2025. Une bombe qui en a fait réagir plus d’un et ce n’est désormais plus une rumeur puisque Lewis Hamilton chez Ferrari en 2025, c’est désormais officiel.

Alors que la bombe du départ de Lewis Hamilton de Mercedes pour Ferrari a été lâchée ce jeudi matin, l’écurie allemande l’a confirmé dans la soirée. « Mercedes et Lewis Hamilton se sépareront à la fin de la saison 2024. Lewis a activé une clause présente dans son contrat lui permettant de partir », a fait savoir Mercedes à propos de sa séparation avec Hamilton.

Team Statement Scuderia Ferrari is pleased to announce that Lewis Hamilton will be joining the team in 2025, on a multi-year contract. pic.twitter.com/moEMqUgzXH — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 1, 2024

Ferrari annonce Lewis Hamilton

En 2025, ça sera donc fini entre Lewis Hamilton et Mercedes. Pour le Britannique, l’avenir s’écrira du côté de Ferrari. Ce jeudi soir, l’écurie italienne a d’ailleurs confirmée l’arrivée du septuple champion du monde dans un an : « La Scuderia Ferrari est heureuse d’annoncer que Lewis Hamilton rejoindra l’équipe en 2025, dans le cadre d’un contrat de plusieurs années ».

« La décision de partir a été l'une des décisions les plus difficiles »