F1 : Avant Hamilton, Leclerc annonce du lourd !

Jean de Teyssière

L'année 2024 va être particulière en Formule 1, avec la dernière année de Lewis Hamilton sous le giron de Mercedes. Ensuite, le septuple champion du monde de F1 va rejoindre Ferrari et Charles Leclerc. En attendant, le pilote monégasque a dévoilé ses objectifs sur la saison à venir et ils sont très élevés.

En 2023, Red Bull et Max Verstappen ont écrasé le championnat du monde de Formule 1. L'écurie autrichienne a remporté 21 courses, dont 19 grâce à Max Verstappen, sur 22 Grands Prix disputés. L'an passé, seuls Ferrari et Carlos Sainz sont parvenus à passer la ligne d'arrivée les premiers. Mais cette saison, Charles Leclerc compte bien faire encore mieux.

«Je suis très impatient»

Au cours d'un entretien accordé au DailyMail , Charles Leclerc a parlé de la monoplace toujours en cours de développement : « Je suis très impatient parce qu’il y a tellement de travail en cours en ce moment. Comme je le disais, nous avons commencé à développer la nouvelle voiture il y a déjà plusieurs mois, d’abord virtuellement dans le simulateur à Maranello, puis nous avons vu les premières pièces physiques. »

«Gagner le championnat, c’est le seul objectif que j’ai»