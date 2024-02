F1 : Un pilote Mercedes fait une grande annonce, Verstappen en danger ?

Jean de Teyssière

Les essais hivernaux ont commencé ce mercredi et seuls 18 pilotes ont pris part à ces premiers tests à Bahrein. Sergio Pérez et Lewis Hamilton sont restés au garage mais ont pu compter sur leur coéquipier pour tester la nouvelle monoplace. George Russell, l'autre pilote Mercedes, est en tout cas heureux de la performance de la monoplace et semble optimiste pour la suite.

La saison 2024 de Formule 1 a commencé en ce mercredi 21 février avec les essais hivernaux. Max Verstappen et Red Bull sont encore une fois sortis du lot avec une victoire honorifique pour le Néerlandais, devant Lando Norris et Carlos Sainz.

«Nous avons terminé la journée dans une assez bonne position»

George Russell, coéquipier de Lewis Hamilton, a livré son ressenti après les premiers essais hivernaux dans des propos rapportés par Nextgen-Auto : « C’était génial de conduire la W15 pour la première fois à bon rythme aujourd’hui. Dès le début, j’avais l’impression que nous avions une bonne base pour commencer. Nous avons bouclé beaucoup de tours et avons beaucoup de données à analyser ce soir. Nous avons terminé la journée dans une assez bonne position et nous pouvons construire à partir de là au cours des deux prochains jours. »

«La W15 est plus agréable à piloter que la voiture de l’année dernière»