F1 - Ferrari : Hamilton va rejoindre ces légendes ?

Pierrick Levallet

Après dix ans passés chez Mercedes, Lewis Hamilton changera d'écurie en 2024. Le Britannique rejoindra Charles Leclerc chez Ferrari. Le septuple champion du monde a donné son accord pour un contrat multi-annuel, alors qu'il débarquera à 40 ans. De ce fait, il pourrait avoir le temps de rejoindre certaines légendes de la Scuderia si tout se passe bien pour lui.

La saison 2024 de F1 sera la dernière de Lewis Hamilton chez Mercedes. Après dix ans de bons et loyaux services, le Britannique quittera l’écurie allemande pour rejoindre Ferrari. Le pilote qui aura alors 40 ans fera équipe avec Charles Leclerc à partir de 2025. Le septuple champion du monde a donné son feu vert à la Scuderia pour un contrat multi-annuel. Et si tout se passe bien pour lui, il pourrait être en mesure de rejoindre voire dépasser certaines légendes de Ferrari.

F1 : Red Bull valide pour Hamilton ! https://t.co/tfep0yeJiD pic.twitter.com/kgQwvcNrc8 — le10sport (@le10sport) February 24, 2024

Hamilton menace Lauda, Vettel et Alonso ?

Si Michael Schumacher semble intouchable, Lewis Hamilton pourrait néanmoins rejoindre Niki Lauda. Double champion du monde avec la Scuderia , l’Autrichien compte 15 victoires, 32 podiums et a démarré à 23 reprises en pole position. Si Ferrari revient aux sommets de la F1, cela pourrait être à la portée de Lewis Hamilton. Le septuple champion du monde devrait également être en mesure de rejoindre les performances de Sebastian Vettel (14 victoires, 12 pole positions) et Fernando Alonso (11 victoires, 4 pole positions).

Prost, Ascari et Fangio en danger

D’autres légendes pourraient bien être éclipsées par Lewis Hamilton. Alain Prost (5 victoires, 3 podiums) et Alberto Ascari (13 victoires, 17 podiums, 13 pole positions) devraient être accessibles. Juan Manuel Fangio devrait être le plus simple à rejoindre. Champion du monde en 1956, l’Argentin n’a passé qu’une année chez Ferrari. L’époque étant différente, la légende de 84 ans n’a disputé que sept courses, pour trois victoires et cinq podiums. Lewis Hamilton ne devrait avoir aucun mal à faire mieux que lui au vu du rythme du calendrier de la F1 maintenant. Même s’il ne s’éternise pas chez Ferrari, le Britannique pourrait rejoindre certaines légendes à condition d’avoir une voiture suffisamment performante pour y parvenir.