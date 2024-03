F1 : Verstappen chez Mercedes, Red Bull lâche sa réponse

Hugo Chirossel

Alors que Red Bull est en pleine crise en raison des accusations de comportement inapproprié dont fait l’objet Christian Horner, Max Verstappen est annoncé vers un potentiel départ en direction de Mercedes, qui va perdre Lewis Hamilton. Mais le directeur d’équipe de l’écurie autrichienne assure que le triple champion du monde honorera son contrat.

C’est la rumeur qui anime le paddock ces derniers jours : Max Verstappen va-t-il quitter Red Bull pour Mercedes ? Lewis Hamilton a d'ores et déjà annoncé son départ pour Ferrari à partir de la saison prochaine et le triple champion du monde en titre pourrait ainsi lui succéder. Le tout dans un contexte très tendu chez Red Bull, en raison des accusations de comportement inapproprié dont fait l’objet son directeur d’équipe, Christian Horner.

F1 - Hamilton : Mercedes ouvre la porte à Verstappen ! https://t.co/9K270U1yx2 pic.twitter.com/z37yQn8NiR — le10sport (@le10sport) March 6, 2024

« Nous sommes déterminés à poursuivre sur le succès que nous avons déjà obtenu »

Christian Horner était justement en conférence de presse ce jeudi. Il s’est exprimé à propos de l’avenir de Max Verstappen et s’il allait honorer son contrat, qui court jusqu’en 2028. « Je suis certain qu’il le fera. Il a une grande équipe autour de lui, il a une grande confiance en cette équipe et nous avons accompli énormément de choses ensemble. Il s’est engagé à conclure un contrat jusqu’en 2028 et du côté de l’équipe, du côté de Max, nous sommes déterminés à poursuivre sur le succès que nous avons déjà obtenu », a répondu Christian Horner, dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

Verstappen répond à la rumeur Mercedes