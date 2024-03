F1 : Verstappen va briser le «rêve» d’Hamilton ?

Pierrick Levallet

Pour sa dernière saison de F1 chez Mercedes, Lewis Hamilton avait sans doute rêvé d'un meilleur départ. Le septuple champion du monde a déjà 43 points de retard sur Max Verstappen. D'ailleurs, le pilote de 39 ans a fait savoir qu'il allait être très difficile de rattraper Red Bull et le Néerlandais, même s'il souhaite décrocher quelques victoires cette année.

«Ça va être très dur de rattraper ces gars»

« Le fait que Max ait 50 points et que nous n’en ayons que huit après deux courses, si vous y réfléchissez logiquement - vous devez être conscient que c’est aussi une très longue saison donc les choses peuvent changer - mais ça va être très dur de rattraper ces gars. Leur voiture, ils la posent sur la piste et ça marche. Alors que nous, nous travaillons vraiment très dur pour obtenir cette performance et l’amener là où nous devons être » a d’abord expliqué Lewis Hamilton dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Cela pourrait être vraiment incroyable»