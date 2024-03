F1 : Il écœure Verstappen et se prépare au «chômage» !

Jean de Teyssière

Le Grand Prix d'Australie a rendu son verdict et pour la première fois depuis neuf courses, un pilote de Red Bull n'a pas passé la ligne d'arrivée en premier. Max Verstappen a abandonné au quatrième tour tandis que Sergio Pérez a terminé cinquième. Carlos Sainz, le pilote Ferrari qui sera remplacé par Lewis Hamilton la saison prochaine est très heureux de sa victoire mais n'a pas oublié sa situation particulière.

La situation de Carlos Sainz est étrange. Le pilote de Ferrari sait qu'il ne conduira pas avec la Scuderia la saison prochaine puisqu'il sera remplacé par Lewis Hamilton. Pour autant, depuis le début de la saison, Carlos Sainz est le meilleur pilote de Ferrari mais n'a toujours pas trouvé de point de chute pour la saison prochaine.

«Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis fier»

Après sa victoire, Carlos Sainz s'est montré très heureux, dans des propos rapportés par Nextgen-Auto : « Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis fier. Vous savez à quel point mon début d’année a été difficile – le non-renouvellement de mon contrat, la mise en place de bons essais de pré-saison, le podium dès la première course, j’étais prêt à me battre cette année. Puis, l’appendicite, un autre creux. Et puis soudain, vous revenez et gagnez. »

«Je suis toujours au chômage pour l’année prochaine !»