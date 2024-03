F1 : Le boss de Mercedes se lâche sur Hamilton

Jean de Teyssière

Depuis le début de la saison, Mercedes a du mal à rivaliser avec les autres écuries. En trois Grands Prix, ni George Russell, ni Lewis Hamilton n'ont réussi à monter sur le podium. Les problèmes rencontrés par l'écurie allemande depuis trois ans se poursuivent et Toto Wolff, le directeur de Mercedes, loue l'attitude du septuple champion du monde britannique qui n'a pas (encore) la tête chez Ferrari.

Les deux forces du circuit cette saison semblent être Ferrari et Red Bull. Max Verstappen a remporté les deux premières courses, avant que Carlos Sainz ne remporte le Grand Prix d'Australie dimanche dernier. Une performance remarquable, qui fait des jaloux, notamment chez Mercedes.

«Nos performances semblent se dégrader tout au long du week-end»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , Toto Wolff, le directeur de Mercedes, a fait l'état des lieux de son écurie après le difficile week-end australien : « Je pense que nous en arrivons à un point où nous devons probablement expérimenter à chaque course. Pas seulement le vendredi, pas seulement avec Lewis, parce que nos performances semblent se dégrader tout au long du week-end. Nous sommes bons le vendredi, puis nous sommes bons lors de certaines séances du samedi, mais plus nous avons d’adhérence, plus cela va vite, plus nous atteignons le plafond de performance de la voiture, et nos données montrent que ce n’est pas le plafond. »

F1 : Verstappen favori pour remplacer Hamilton, Mercedes lâche une bombe https://t.co/HDUBYhqaxt pic.twitter.com/67eadhw28U — le10sport (@le10sport) March 27, 2024

«Lewis est aussi bon qu’on peut l’être»