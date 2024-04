F1 : Verstappen rate encore un exploit légendaire !

Pierrick Levallet

À 26 ans, Max Verstappen est déjà considéré comme l'un des meilleurs pilotes de l'histoire. Le Néerlandais vise d'ailleurs un exploit qui lui permettrait d'entrer un peu plus dans la légende de la F1. Passé très proche d'une saison parfaite en 2023, le pilote de Red Bull avait idéalement démarré son année 2024. Mais Ferrari est venu le priver d'une prouesse légendaire après seulement trois courses.

Après avoir entamé cette saison 2024 de F1 de la meilleure des manières avec deux victoires à Bahreïn et en Arabie Saoudite, Max Verstappen espérait poursuivre sur sa lancée en Australie. Mais un problème aux freins en a décidé autrement. Le pilote de Red Bull a été contraint d’abandonner dans les premiers tours de la course et a assisté impuissant à la victoire de Carlos Sainz Jr au volant de sa Ferrari.

Max Verstappen privé d'une prouesse monumentale en F1

Max Verstappen ne remportera donc pas tous les Grands Prix cette année et passe ainsi à côté d’un exploit monumental. Dans l’histoire de la F1, aucun pilote n’a réussi à gagner toutes les courses d’une même saison. Alberto Ascari s’en était rapproché en 1952 avec six succès en huit Grands Prix. Max Verstappen n’était pas non plus passé loin en 2023 avec 19 victoires en 22 courses. Son coéquipier Sergio Pérez et Carlos Sainz Jr l’avaient privé de cette prouesse légendaire.

Un quatrième titre de champion du monde pour le consoler ?

Recordman du nombre de succès sur une même saison, bien devant Michael Schumacher, Lewis Hamilton ou encore Fernando Alonso, Max Verstappen vise une saison parfaite. Mais ce n’est pas cette année qu’il y parviendra. Ferrari a déjà plombé une saison historique pour le Néerlandais. Le pilote de Red Bull doit désormais se focaliser sur la suite de la saison, avec pour objectif un quatrième titre de champion du monde consécutif qui lui permettrait de se rapprocher un peu plus des records de Michael Schumacher et Lewis Hamilton.