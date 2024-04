F1 : Il remplace une star, Verstappen vole à son secours

Arnaud De Kanel

Victime d'une fracture de la main lors des essais libres à Zandvoort en 2023, Daniel Ricciardo avait été contraint de renoncer au Grand Prix des Pays Bas. Le malheur de l'Australien a fait le bonheur de Liam Lawson, propulsé au volant de la monoplace AlphaTauri pour la première fois de sa carrière. Et durant ce week-end particulier, Le Néo-Zélandais a pu compter sur l'aide précieuse de Max Verstappen.

L'écurie AlphaTauri a vécu une saison 2023 mouvementée, marquée notamment par le retour en Formule 1 de Daniel Ricciardo suite aux mauvaises performances de Nyck de Vries. Mais durant le week-end à Zandvoort, la star australienne n'a pas pris le départ du Grand Prix suite à une fracture de la main. L'écurie avait donc confié les clés de sa monoplace à Liam Lawson qui en a profité pour effectuer ses grands débuts en F1. Une grande découverte pour le jeune néo-zélandais qui était à l'écoute de tous les conseils. Or, rares sont ceux qui sont venus à sa rencontre. Max Verstappen lui n'a pas hésité à échanger.

«Il était l’un des rares pilotes vraiment ouverts»

« Max est l’un des rares pilotes à m’avoir aidé avant mon premier Grand Prix. C’est en fait un gars vraiment sympa en dehors de la voiture. Je pense qu’il peut paraître assez agressif à la télévision, mais il est juste ultra compétitif et c’est un gars vraiment, vraiment bon. Quand j’ai dû piloter l’AlphaTauri l’année dernière, il était l’un des rares pilotes vraiment ouverts, au moment de donner des conseils. Il m’a surtout dit de m’assurer de l’apprécier, d’essayer de ne pas oublier d’en profiter à cause de la pression que cela représente. Il était vraiment bienveillant et ouvert à donner des conseils. Donc c’est cool de pouvoir évidemment avoir quelqu’un dans le paddock comme ça », a confié Liam Lawson dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Sans volant cette saison, Lawson ne désespère pas de rejoindre Red Bull un jour.

Lawson rêve de Red Bull