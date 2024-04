F1 : Hamilton chez Ferrari, le clan Schumacher dénonce un «problème»

Pierrick Levallet

Lewis Hamilton vit sa dernière année en tant que pilote de Mercedes. À partir de 2025, il évoluera chez Ferrari. Mais en attendant de pouvoir débarquer au sein de la Scuderia, le Britannique vit un calvaire en ce début de saison 2024. Ralf Schumacher pense d'ailleurs avoir identifié le principal problème du septuple champion du monde.

Dix ans après son arrivée, Lewis Hamilton quittera Mercedes à l’issue de la saison. À partir de 2025, le Britannique rejoindra Charles Leclerc chez Ferrari. Mais en attendant, le septuple champion du monde avait sans doute rêvé d’une meilleure fin dans son équipe actuelle. Le pilote de 39 ans éprouve d’énormes difficultés depuis le début de saison au volant de sa Mercedes. Neuvième du Grand Prix du Japon, Lewis Hamilton ne pointe qu’à la neuvième place du classement des pilotes.

«Lewis se concentre déjà sur 2025»

Pour Ralf Schumacher, le problème réside dans le fait que Lewis Hamilton se voit déjà chez Ferrari et n’est donc plus aussi focalisé qu’avant sur Mercedes. « Il est clair que Lewis se concentre déjà sur 2025 et Ferrari, ce qui montre un manque de confiance dans son équipe actuelle. Le fait qu’il se trouve déjà mentalement dans un autre endroit pose clairement un problème sérieux » a expliqué l’ancien pilote de F1, frère du légendaire Michael Schumacher, dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

Qui pour remplacer Hamilton chez Mercedes ?

Lewis Hamilton doit redresser la barre rapidement s’il ne veut pas que sa dernière saison de F1 chez Mercedes soit un fiasco total. L’écurie allemande, elle, va devoir s’activer pour lui trouver son successeur. Quelques noms reviennent assez souvent, comme ceux de Fernando Alonso (Aston Martin), Max Verstappen (Red Bull) ou encore Carlos Sainz Jr (Ferrari). Mais en attendant, Mercedes va devoir travailler sur sa monoplace pour permettre à Lewis Hamilton et George Russell de se battre pour les premières places.