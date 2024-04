F1 - Succession d’Hamilton : Surprise, Alonso recale Mercedes !

Arnaud De Kanel

Fernando Alonso revient souvent dans les discussions lorsque le remplacement de Lewis Hamilton est évoqué. Toto Wolff ne s'en cache pas, le pilote espagnol représente une option pour 2025. Mais de son côté, Alonso ne semble pas vraiment emballé à l'idée de rejoindre Mercedes en raison des récents résultats de l'écurie allemande qu'il juge pas meilleurs que ceux d'Aston Martin.

Le transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari risque de redéfinir les projets des différentes écuries présentes sur la grille, à commencer par Mercedes. L'écurie allemande doit lui trouver un remplaçant et parmi les noms cités, on retrouve celui de Fernando Alonso. « Personne ne peut écarter Fernando s’il est disponible », a même récemment avoué Toto Wolff. Sixième à Suzuka après avoir franchi la ligne d'arrivée 44 secondes après Max Verstappen, l'Espagnol est déçu des performances de son Aston Martin et il entretient le flou pour son avenir. Dépité, Alonso a même confié ne pas être emballé par le projet de Mercedes, lui qui poursuivra sa carrière uniquement dans une écurie qui prétend jouer la gagne.

«Cela ne semble donc pas si attrayant non plus»

« Je m’amuse beaucoup, ce qui est formidable pour me motiver à continuer à courir. Mais j’ai vécu l’un de mes meilleurs week-ends, je pense, au volant, et je suis à 44 secondes du leader. Cela ne semble pas si attrayant en fait, avec le recul. Mercedes est derrière nous. Cela ne semble donc pas si attrayant non plus », a déclaré Fernando Alonso dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Chez Aston Martin, Mike Krack assure que le développement se poursuit pour offrir une monoplace performante à son pilote.

«Pour le convaincre, la course au développement va s’enclencher»