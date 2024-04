F1 - Hamilton : Alonso recale Mercedes, il annonce du lourd

Pierrick Levallet

À partir de 2025, Lewis Hamilton évoluera sous les couleurs de Ferrari. Mercedes lui cherche donc un remplaçant pour la saison prochaine. Dans cette optique, le nom de Fernando Alonso est revenu assez souvent. Mais l'Espagnol vient tout juste de prolonger son contrat avec Aston Martin. Et Mike Krack n'a pas caché sa joie de le voir signer ce nouveau bail.

Lewis Hamilton vit sa dernière année au volant d’une Mercedes. Le Britannique rejoindra Ferrari à partir de 2025, ce qui pousse l’écurie allemande à lui trouver un remplaçant. Dans cette optique, plusieurs noms ont été évoqués, dont celui de Fernando Alonso. Toutefois, le pilote de 42 ans vient tout juste de prolonger son contrat avec Aston Martin jusqu’en fin 2026. Mike Krack n’a d’ailleurs pas caché sa joie.

F1 : Surprise, il est comparé à Verstappen et Alonso https://t.co/vYA5e1KY5D pic.twitter.com/zqOWTO7lDz — le10sport (@le10sport) April 11, 2024

«Il est plus en forme que jamais»

« Assurer l'avenir à long terme de Fernando avec Aston Martin est une excellente nouvelle. Nous avons construit une solide relation de travail au cours des 18 derniers mois et nous partageons la même détermination à voir ce projet aboutir. Nous avons été en discussion constante au cours des derniers mois et Fernando a été fidèle à sa parole : lorsqu'il a décidé qu'il voulait continuer à courir, il s'est d'abord adressé à nous. Fernando a montré qu'il croyait en nous, et nous croyons en lui » a d’abord expliqué le patron d’Aston Martin dans des propos rapportés par Motorsport.com .

«Nous sommes impatients de créer d'autres souvenirs incroyables»