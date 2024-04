F1 - Ferrari : Une date est annoncée pour ce transfert

Arnaud De Kanel

C'est acté. Victime de l'arrivée prochaine de Lewis Hamilton, Carlos Sainz Jr est prié de se trouver un nouveau challenge loin de Ferrari. Le vainqueur du Grand Prix d'Australie a forcément la cote et plusieurs écuries se ruent sur son profil. Des sources indiquent qu'il aurait même jusqu'à mi-avril pour répondre à une offre d'Audi.

« Il est difficile de dire où sera mon fils en 2025. J’espère le voir dans une voiture capable de se battre pour gagner. » Récent vainqueur du Dakar, Carlos Sainz avait été clair au sujet de l'avenir de son fils en Formule 1. Poussé vers la sortie par Ferrari à cause du transfert de Lewis Hamilton, Carlos Sainz Jr est à la recherche d'un projet solide et depuis plusieurs semaines, des rumeurs l'envoient chez Audi. Chez les Sainz, Audi c'est une affaire de famille puisque le père a remporté le Dakar avec la marque allemande. Ainsi, il verrait d'un bon œil l'arrivée de son fils chez Sauber qui deviendra Audi par la suite. Et les choses commencent à se préciser.

F1 : Mercedes, Red Bull... Alonso déballe tout sur son choix https://t.co/jqrtlgAQeT pic.twitter.com/znZ4igx8ss — le10sport (@le10sport) April 12, 2024

Une deadline fixée pour le transfert de Sainz chez Audi

Selon certaines sources, rapportées par Nextgen-Auto , Andreas Seidl, le PDG de Sauber, aurait transmis une offre de contrat à Carlos Sainz avec une date limite de réponse à la mi-avril. L'Allemand souhaiterait sécuriser son duo de pilotes le plus tôt possible et il aurait déjà eu la réponse favorable de Nico Hulkenberg. Mais pour Sainz, Seidl risque d'échouer car le dossier a pris une toute autre tournure ce vendredi.

Sainz finalement chez Mercedes ?