F1 : C’est la révolution, Alpine imite Mercedes !

Pour obtenir une lutte plus serrée en piste, la F1 a introduit une nouvelle réglementation en 2022 visant à limiter l'effet de l'outwash. Mais afin de récupérer ce qu'elle avait perdu au niveau performance de la voiture, Mercedes a tenté de trouver une solution. Et l'écurie allemande aurait inspiré certains de ses adversaires, dont Alpine.

La dernière décennie a été dominée par Mercedes en F1. L’écurie allemande semblait imbattable entre 2014 et 2020. Mais depuis 2021 et le sacre de Max Verstappen au volant de sa Red Bull, tout a changé. Une nouvelle réglementation instaurée en 2022 a mis Mercedes au fond du gouffre. L’équipe dirigée par Toto Wolff a totalement manqué son virage. Pourtant, l’écurie allemande a cherché des solutions pour se sortir de son calvaire, au point d’inspirer ses adversaires.

Alpine s'est inspiré de Mercedes

Comme le rapporte Motorsport.com , Mercedes était la première écurie à proposer une solution pour récupérer ce qu’elle avait perdu avec la nouvelle réglementation visant à limiter l’effet de l’outwash pour améliorer les luttes sur le circuit en réduisant le sillage global des voitures. En 2022, l’écurie allemande cherchait à ouvrir le coin arrière le plus bas de la plaque d’extrémité afin d’aider à générer cet effet. La tentative de Mercedes n’a pas été vraiment concluante, et quelques changements ont été apportés à la réglementation de 2023 pour empêcher cette solution. L’équipe de Toto Wolff a alors opté pour un design semi-détaché, qui a depuis donné naissance à un certain nombre de dispositifs similaires aux quatre coins de la grille. Les concurrents de Mercedes aurait décelé un certain potentiel dans cette option. Alpine aurait notamment choisi un modèle assez similaire pour sa monoplace.

Hamilton, Russell, Gasly et Ocon galèrent

Pour le moment, les deux équipes peinent à obtenir des résultats satisfaisants. Lewis Hamilton (9e) et George Russell (7e) n’arrivent pas à convaincre. Esteban Ocon (18e) et Pierre Gasly (19e) ne font guère mieux avec Alpine. L’équipe allemande pointe à la quatrième place au classement constructeur, tandis que l’écurie française est dernière ex-aequo avec Williams et Kick Sauber. Reste maintenant à voir si les pilotes de Mercedes et Alpine sauront redresser la barre en cours de saison.