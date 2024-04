F1 : Verstappen pousse un nouveau coup de gueule

Jean de Teyssière

En 2026, les monoplaces changeront radicalement. Cette année bouleverser pas mal de choses puisque les moteurs à combustion interne seront notamment modifiés pour « laisser place à une réglementation stricte sur la partie inférieure et une plus grande compétition sur la partie supérieure. » Une nouvelle réforme qui n'enchante toujours pas Kylian Mbappé.

Dominateurs depuis 2021, Red Bull et Max Verstappen pourraient l'être jusqu'en 2026. Car à cette date, les moteurs seront soumis à une nouvelle réglementation, qui va obliger à une conduite totalement différente. Qu'en pense Max Verstappen, qui fera équipe avec le motoriste Ford en 2026 ?

«Je ne suis pas sûr que nous devions aller dans cette direction»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , Max Verstappen a été interrogé sur les nouvelles réglementations pour les monoplaces en 2026 : « Nous devrons faire des compromis sur certaines pistes, où l’on utilise beaucoup d’énergie par tour. Et bien sûr, vous savez, il faudra tenir compte du potentiel d’autres choses, comme l’aérodynamique active. Je ne suis pas sûr que nous devions aller dans cette direction. Voilà ce qu’il en est pour l’instant. J’espère que nous pourrons optimiser toutes ces choses. Pour moi, il est plus important d’essayer de lutter contre le poids des voitures, d’essayer de l’optimiser plutôt que d’utiliser tous ces outils et astuces pour essayer d’aider les dépassements ou la capacité des F1 à se suivre. Il doit y avoir différentes façons d’y parvenir . »

F1 : Transfert retentissant chez Mercedes, Verstappen vend la mèche https://t.co/P4syi6ODgn pic.twitter.com/AnJ45XQcjn — le10sport (@le10sport) April 10, 2024

«Nous avons beaucoup de travail pour les saisons jusqu’en 2026»