F1 : Transfert retentissant chez Mercedes, Verstappen vend la mèche

Arnaud De Kanel

Depuis plusieurs semaines, il est question d'un transfert de Max Verstappen chez Mercedes. Son entourage n'a cessé de faire pression sur Red Bull en menaçant de quitter l'écurie autrichienne si Christian Horner, qui fait l'objet d'une accusation de comportement inapproprié à l'égard de son assistante, était maintenu en poste. Mais visiblement, la situation s'est apaisée.

Et si Max Verstappen rejoignait Mercedes à la fin de la saison ? Depuis plusieurs semaines, les deux parties ouvrent la porte à cette possibilité, d'autant plus que l'entourage du pilote néerlandais a multiplié les coups de pression à l'encontre de Red Bull à propos de l'affaire Christian Horner. Mais d'après les dires de Verstappen en personne, Red Bull ne craint plus de perdre son pilote star.



«Il y a eu beaucoup de spéculations à cause de tout ça»

Max Verstappen a d'abord tenu à calmer le jeu. « Il y a eu beaucoup de spéculations à cause de tout ça (l’affaire Horner). Mais certaines personnes lisent aussi beaucoup, pas moi. Et je pense qu’en général, cela aide à garder le cap et les idées claires. C’est ce que j’essaie de dire aux gens dans l’équipe, qu’ils feraient mieux de ne pas tout lire pendant un moment, certaines choses. Et s’il y a des questions, n’importe qui dans l’équipe peut toujours m’appeler », a-t-il déclaré la semaine passée dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Pour lui, la question d'un transfert retentissant chez Mercedes n'est plus d'actualité chez Red Bull, bien qu'elle le fut il y a encore quelques jours.

«Plus personne n’a peur de ça»