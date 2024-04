F1 : Schumacher, Vettel... Première historique pour Verstappen ?

Thibault Morlain

Après le dernier rendez-vous au Japon le 7 avril dernier, la Formule 1 va reprendre ses droits ce week-end. Et voilà que les pilotes font leur grand retour du côté de la Chine, un Grand Prix qui ne s'était plus tenu depuis 2019. Qui l'emportera sur le Circuit International de Shanghai ? Compte tenu du début de saison, Max Verstappen apparait comme le grand favori au volant de sa Red Bull. Une victoire qui pourrait alors être historique pour le Néerlandais. Explications.

Triple champion du monde en titre, Max Verstappen est visiblement bien parti pour aller décrocher un 4ème sacre à l'issue de sa saison tant sa Red Bull domine la concurrence à chaque Grand Prix. En 2024, après 4 courses, le Néerlandais compte 3 victoires. Logiquement, Verstappen est en tête du championnat du monde avec 77 points et 13 unités d'avance sur son dauphin et coéquipier, Sergio Pérez (64 points). Et voilà qu'une nouvelle occasion se présente pour Max Verstappen afin de creuser un peu plus l'écart au classement. En effet, ce week-end, la Formule 1 a rendez-vous en Chine, sur le Circuit International de Shanghai, une destination qui n'était plus au programme du calendrier depuis 2019.

Grande première en Chine pour Verstappen ?

Max Verstappen ira-t-il chercher une 4ème victoire cette saison en Chine ? Le pilote Red Bull aura certainement à coeur de s'imposer du côté de Shanghai, ce qui lui permettrait d'ajouter une nouvelle ligne à son palmarès. En effet, Verstappen n'a tout simplement jamais gagné en Chine. Avec un premier succès là-bas, le pilote Red Bull pourrait alors imiter des grands noms de la Formule 1 avec Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Jenson Button, Kimi Räikkönen, Rubens Barrichello et Daniel Ricciardo, tous vainqueurs à une reprise du Grand Prix de Chine.

Le maitre des lieux Lewis Hamilton

Fernandez Alonso et Nico Rosberg comptent eux deux victoires chacun sur le Circuit International de Shanghai. Mais en Chine, le maitre des lieux se nomme Lewis Hamilton. En effet, entre 2008 et 2019, le pilote Mercedes s'est imposé à 6 reprises. Un record. Le Britannique, dernier vainqueur en Chine, pourrait-il alors ajouter un 7ème sacre avec l'édition 2024 de ce Grand Prix ? Cela ne devrait pas être aussi simple que les années précédentes compte tenu des performances en deçà de sa Mercedes et de la domination de Red Bull.