F1 : Verstappen valide ce coup de gueule !

Réputé pour son caractère sulfureux, Max Verstappen est récemment en pleine phase de protestation contre la FIA qui l’a sanctionné pour caractère injurieux. Souvent pris à parti par les médias, le triple champion du monde a validé une déclaration de son ancien ingénieur Adrian Newey à l’encontre de la presse britannique notamment. Explication.

Toujours en tête du classement du championnat du monde, Max Verstappen vit des derniers mois plus compliqués. Et pour cause, cela fait désormais sept courses que le Néerlandais n’a plus remporté le moindre succès. Mais en plus de cela, Verstappen est actuellement en conflit ouvert avec la FIA, qui l’a sanctionné pour avoir prononcé le mot : « F*ck ». Désormais, le triple champion du monde, déjà peu loquace, ne souhaite plus vraiment répondre aux médias...

Récemment, l’ex-ingénieur de Red Bull, désormais parti chez Aston Martin, Adrian Newey, s’était exprimé sur les accusations parfois ingrates des médias à l’encontre de Sebastian Vettel dans le passé, mais également à l’encontre de Max Verstappen. « Il y a une sorte de diabolisation dont ils ont tous deux souffert à certains moments, ce qui est très injuste », avait lâché ce dernier, précisant que la plupart des médias problématiques étaient davantage les médias britanniques...

Clairement, Max Verstappen a validé cette montée au créneau de son ancien allié chez Red Bull : « Absolument. Je suis d’accord à 100 %. En termes de discussions, vous défendez toujours votre compatriote au lieu de l’autre pilote dans un duel où c’est assez 50 - 50, où il peut y avoir un débat. Mais vous essayez également de rester aussi neutre que possible et certains pays en font trop, je pense. Au final, ils peuvent dire et crier ce qu’ils veulent. Cela ne m’importe pas. Je salue Adrian (Newey, ndlr) pour son honnêteté », a lâché le Néerlandais dans des propos relayés par Next-Gen Auto.