F1 : Clash avec Mercedes ? Hamilton calme tout le monde !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ces derniers temps, alors que les résultats de Mercedes ne sont clairement pas à la hauteur des attentes, plusieurs rumeurs sont venues des internautes, faisant état d’une possible relation tendue entre l’écurie allemande et Lewis Hamilton. Mais très rapidement, le septuple champion du monde a tenu à mettre les choses au clair.

Après un bon gain de forme avant la trêve estivale, Mercedes est retombée dans ses travers. L’écurie allemande ne parvient pas à combler son retard sur McLaren et Red Bull, et surtout assiste au regain de puissance de Ferrari, qui se trouve à la lutte avec les deux autres écuries fortes du paddock. Forcément cela agasse les fans, qui ont d’ailleurs estimé que les Flèches d’Argent ne faisaient plus confiance à Lewis Hamilton, qui pour rappel, rejoindra Ferrari l’an prochain.

F1 : Verstappen valide ce coup de gueule ! https://t.co/G2Jsmh7ZbP pic.twitter.com/hIxfb5iS43 — le10sport (@le10sport) September 29, 2024

« Quand cela arrive, il est naturel d’être frustré et il est facile pour moi d’exprimer cette frustration »

Mais rapidement, le septuple champion du monde a tenu à réfuter ces bruits de couloirs en donnant au passage de ses nouvelles. « Salut à tous, je me concentre en ce moment sur l’entraînement pour la prochaine course. Je sais qu’il y a eu beaucoup de discussions autour de la dernière course et de notre stratégie à Singapour qui n’a tout simplement pas fonctionné. Quand cela arrive, il est naturel d’être frustré et il est facile pour moi d’exprimer cette frustration », a lâché Hamilton, relayé par Next-Gen Auto.

« Ne vous y trompez pas, les choses vont bien avec l’équipe »

« Nous savions que partir avec des pneus tendres était une décision audacieuse et risquée, mais qui pouvait nous donner un avantage au départ et j’ai finalement accepté cette recommandation », poursuit Hamilton, qui assume également sa prestation décevante à Singapour le week-end dernier. « Nous avons également mal calculé ce que les autres pourraient faire. Ne vous y trompez pas, les choses vont bien avec l’équipe. Comme dans tous les partenariats réussis, il y a des bas et des hauts ».