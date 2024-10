PSG : «Catastrophique», Al-Khelaïfi se fait dézinguer en direct !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Peu convaincu par Luis Enrique depuis son arrivée au PSG l’été dernier, Daniel Riolo n’a pas caché ses regrets d’avoir vu Thiago Motta rejoindre la Juventus. L’ancien joueur du club de la capitale conserve pourtant beaucoup de crédit auprès de Nasser Al-Khelaïfi, fortement critiqué par le journaliste de RMC.

«Mon rêve est d'entraîner le PSG. Je le dis, c'est mon objectif, c'est quelque chose qui me donne l'énergie de continuer». Quelques mois après avoir quitté son poste d'entraîneur des moins de 19 ans du PSG en 2019, Thiago Motta ne cachait pas son intention de revenir pour diriger l’équipe première. Mais à ce jour, les retrouvailles sont loin de voir le jour. Luis Enrique est arrivé l’été dernier dans la capitale et semble se diriger vers une prolongation tandis que l’ancien joueur du PSG a pris les rênes de la Juventus durant l’intersaison. Daniel Riolo ne digère toujours pas.

« On a un président tellement catastrophique »

« A chaque fois, ça me fait beaucoup de mal de voir Thiago Motta à la Juventus, confie le journaliste de RMC dans l’After Foot. Cet entraîneur que j’ai réclamé tellement… Le football, c’est également une histoire, des histoires qu’on raconte et Thiago Motta, son destin c’était d’être sur le banc du PSG. Et là il est à la Juve et évidemment qu’il va réussir. C’était lui qu’il fallait prendre, mais c’est comme ça. Il suffit de le regarder, son attitude, c’était nous. Il était pour le PSG. Il te tend les bras, ça doit être ton coach et tu ne le prends pas. On a un président tellement catastrophique ».

« Motta au PSG ? Il ne faut jamais dire jamais »

Nasser Al-Khelaïfi rêverait pourtant de rapatrier à l’avenir Thiago Motta, dont il apprécie le profil et la personnalité. « C’est un garçon exceptionnel qui saura certainement bien réussir à Turin, confiait en mai dernier le président du PSG, interrogé par Tuttosport. Il a été avec nous pendant six saisons, remportant de nombreux trophées nationaux, et j’ai pu apprécier ses qualités technico-tactiques et humaines. Reviendra-t-il à Paris dans le futur ? Pour l’instant, je suis heureux avec Luis Enrique, mais il ne faut jamais dire jamais. »