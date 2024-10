PSG - Luis Enrique : Riolo annonce l’entraîneur idéal pour le remplacer !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ancien joueur et entraîneur des U19 du Paris Saint-Germain, Thiago Motta a pris les rênes de la Juventus durant l’été. Son nom avait été évoqué par le passé pour débarquer dans la capitale, Nasser Al-Khelaïfi l’ayant toujours apprécié. Loin d’être un fan de Luis Enrique, le journaliste Daniel Riolo regrette de ne pas avoir vu l’Italien débarquer.

Thiago Motta a connu une progression importante dans sa carrière d’entraîneur cet été en débarquant à la Juventus. L’Italien est récompensé de son excellent passage à Bologne avec notamment une cinquième place au classement la saison dernière, de quoi convaincre la formation turinoise de miser sur lui pour remplacer Massimiliano Allegri.

« Ça me fait beaucoup de mal de voir Thiago Motta à la Juventus »

Alors que le nom de Thiago Motta avait également circulé par le passé pour prendre les rênes du PSG, Daniel Riolo regrette de ne pas avoir vu l’ancien milieu faire son retour dans la capitale. « A chaque fois, ça me fait beaucoup de mal de voir Thiago Motta à la Juventus. Cet entraîneur que j’ai réclamé tellement », a confié le journaliste après la victoire du club italien contre Leipzig (3-2) mercredi soir.

« Son destin c’était d’être sur le banc du PSG »

« Le football, c’est également une histoire, des histoires qu’on raconte et Thiago Motta, son destin c’était d’être sur le banc du PSG, affirme dans l’After Foot Riolo, loin d’être convaincu par Luis Enrique. Et là il est à la Juve et évidemment qu’il va réussir. C’était lui qu’il fallait prendre, mais c’est comme ça. Il suffit de le regarder, son attitude, c’était nous. Il était pour le PSG. Il te tend les bras, ça doit être ton coach et tu ne le prends pas. On a un président tellement catastrophique ».