Mbappé - Griezmann : Coup dur pour Deschamps

Alors qu'Antoine Griezmann a pris sa retraite internationale, Didier Deschamps va devoir faire sans lui pour le rassemblement d'octobre. De surcroit, le sélectionneur de l'équipe de France pourrait être privé de Kylian Mbappé, qui vient tout juste de revenir de blessure. Et pour ne pas arranger les affaires des Bleus, N'Golo Kanté serait touché à l'adducteur droit.

A la surprise générale, Antoine Griezmann a annoncé sa retraite internationale cette semaine. Alors qu'il va annoncer sa liste pour le prochain rassemblement de l'équipe de France ce jeudi après-midi, Didier Deschamps va devoir se passer des services de son désormais ex-vice-capitaine.

En plus d'Antoine Griezmann, Kylian Mbappé pourrait également manquer les deux prochains matchs de l'équipe de France, contre Israël le 10 octobre et face à la Belgique quatre jours plus tard. En effet, le capitaine de Didier Deschamps a fait son retour de blessure ce mercredi soir face au LOSC en Ligue des Champions.

Kanté est incertain pour le rassemblement des Bleus

Privé de son ex-vice-capitaine (Antoine Griezmann) et peut-être de son capitaine (Kylian Mbappé), Didier Deschamps pourrait voir un autre leader de son groupe manquer le rassemblement d'octobre. En effet, N'Golo Kanté - qui porte le brassard en l'absence de Kylian Mbappé et d'Antoine Griezmann - serait touché à l'adducteur droit d'après Arriyadiyah. Ainsi, le milieu de terrain de 33 ans ne jouera pas la rencontre entre Al-Ittihad et Al-Akhdood ce jeudi. Reste à savoir si Didier Deschamps citera tout de même le nom N'Golo Kanté à 14 heures.