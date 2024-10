Mercato : L’OM en grand danger pour cette star !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, l’OM n’a pas hésité à dépenser 31M€ pour le recrutement de Mason Greenwood. Malgré une arrivée dans la polémique, l’Anglais réussit de très bons débuts dans la cité phocéenne. De quoi rapidement attiser certaines convoitises. A en croire les dernières indiscrétions de la presse anglaise, le FC Barcelone serait sur les traces du numéro 10 marseillais.

Au cours du dernier mercato estival, l’OM a réalisé de nombreux transferts. Mais la recrue phare du club phocéen se nomme bel et bien Mason Greenwood. Accusé de violences conjugales et de tentative de viol en janvier 2022, le phénomène anglais a signé à Marseille en provenance de Manchester United, et ce contre un montant de 31M€.

L’OM a signé «un très grand joueur», il annonce du lourd ! https://t.co/gBYYmpZyCv pic.twitter.com/VAfoDtKeQo — le10sport (@le10sport) October 3, 2024

Mason Greenwood réussit à l’OM

Auteur de très bons débuts à l’OM, Mason Greenwood confirme que malgré les grandes polémiques l’entourant, l’Anglais de 23 ans n’a pas perdu de sa superbe. Mais alors que Manchester United conserve un gros pourcentage à la revente, le numéro 10 marseillais attise d’ores et déjà les convoitises de certains cadors européens.

Le FC Barcelone veut le recruter

A en croire les dernières indiscrétions de Give Me Sport, c’est bien le FC Barcelone, qui suivait déjà le joueur cet été, qui aimerait le recruter prochainement. Hansi Flick et Joan Laporta considèrent réellement cette opportunité de recruter un joueur jeune et talentueux, et pour pas très cher. Affaire à suivre de près...