L’OM a signé «un très grand joueur», il annonce du lourd !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par l'OM en provenance du RC Lens pour 30M€ cet été, Elye Wahi peine pour l'instant à convaincre et enchaine les prestations décevantes. Malgré tout, le buteur de 21 ans peut compter sur le soutien de ses coéquipiers, à l'image du gardien argentin Gerónimo Rulli qui le considère comme une grosse recrue pour l'OM.

Avec le départ de Pierre-Emerick Aubameyang, l'OM s'était mis en quête d'un nouveau buteur durant le mercato estival. Medhi Benatia a finalement jeté son dévolu sur Elye Wahi (21 ans),recruté en provenance du RC Lens pour 25M€ hors bonus. Un recrutement qui suscitait forcément beaucoup d'espoirs chez les supporters de l'OM, mais pour l'instant, Wahi ne parvient pas à répondre aux attentes dans ses prestations.

OM : Un joueur de Deschamps se lâche après son transfert https://t.co/DlRHNQ9qxD pic.twitter.com/Ls7DQakRK5 — le10sport (@le10sport) September 26, 2024

« C'est un très grand joueur »

Le numéro 9 de l'OM peine à trouver son rythme de croisière depuis le début de la saison. Mais il est malgré tout défendu par son coéquipier Gerónimo Rulli : « C'est un très grand joueur, il est très jeune et quand on est jeune, on a des hauts et des bas. On attend tous quelque chose de lui tout de suite mais il faut du temps. Il a le soutien de l'entraîneur du staff et de toute l'équipe. Il va nous apporter beaucoup, il a de très bonnes qualités, il est technique, très bon dans les espaces », indique le gardien argentin de l'OM sur Wahi.

« Il faut rester patient »

« Il n'y a pas beaucoup de joueurs comme ça, il nous apporte beaucoup. C'est un joueur avec beaucoup de technique. Il faut rester patient, avec le temps, il sera de plus en plus heureux », poursuit Rulli au sujet d'Elye Wahi. Un soutien de taille pour le buteur marseillais.