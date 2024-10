Surprise avec Kylian Mbappé, il dit tout

Amadou Diawara

Victime d'une lésion au biceps fémoral de la jambe gauche contre Alavés le 24 septembre, Kylian Mbappé a fait son retour contre le LOSC ce mercredi soir. Toutefois, Didier Deschamps a préféré ne pas le convoquer pour les deux prochains matchs de l'équipe de France : contre Israël le 10 octobre et face à la Belgique le 14 octobre. Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, le sélectionneur des Bleus a justifié son choix.

Lors du duel entre le Real Madrid et Alavés le 24 septembre, Kylian Mbappé a demandé à sortir du terrain prématurément à cause d'une blessure. Victime d'une lésion au biceps fémoral de la jambe gauche, l'attaquant de 25 ans a fait son grand retour ce mercredi soir face au LOSC. Malgré tout, Kylian Mbappé ne jouera pas les deux prochaines rencontres de l'équipe de France.

PSG - Luis Enrique : Riolo annonce l’entraîneur idéal pour le remplacer ! https://t.co/HfInTnLLlm pic.twitter.com/sVhJhmXsVI — le10sport (@le10sport) October 3, 2024

Deschamps n'a pas convoqué Mbappé

Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Didier Deschamps a annoncé sa liste pour affronter à la fois Israël et la Belgique (le 10 et le 14 octobre). Et le sélectionneur de l'équipe de France a décidé de faire sans son capitaine Kylian Mbappé. Un choix qu'il a expliqué.

«Il a besoin de soins pour bien récupérer»

« J'ai échangé avec Kylian - et de par sa situation qui est encore incertaine après son entrée en jeu mercredi, il a un match samedi - il y a des interrogations. Il a un problème qui n'est pas grave, mais il a besoin de soins pour bien récupérer. Je ne suis pas là pour prendre des risques. Voilà pourquoi Kylian n'est pas là », a précisé Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France.