Riolo fracasse Deschamps sur les réseaux sociaux !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré sa performance XXL avec le LOSC contre le Real Madrid mercredi soir en Ligue des Champions, Lucas Chevalier n'a toujours pas été convoqué par Didier Deschamps dans la liste de l'équipe de France qui vient d'être dévoilée. Et via son compte X, Daniel Riolo n'a pas manqué de tacler le sélectionneur national.

Le LOSC de Bruno Génésio a réalisé un magnifique exploit mercredi soir en battant le Real Madrid en Ligue des Champions (1-0) grâce à un penalty de Jonathan David. Cette rencontre a également été marquée par la performance XXL de Lucas Chevalier (22 ans), puisque le gardien lillois a enchainé les arrêts de grande classe durant ce match. D'ailleurs, au micro de l'After Foot mercredi soir après la rencontre, Daniel Riolo espérait voir Chevalier figurer sur la liste de Didier Deschamps en équipe de France : « Chevalier appelé en équipe de France ? Ouais il est pas mal, mais en équipe de France non. Car Areola a des playlists de ouf. Et c’est lui le 3ème gardien. Je cherche une explication à la présence d’Areola. Ça fait des mois que je cherche à comprendre pourquoi Chevalier n’est pas dans ce groupe », a indiqué Riolo. Et le verdict est tombé ce jeudi après-midi.

Ah heureusement, Deschamps a dit que chevalier avait fait un match « plus que correct » face au Real. Ça veut dire quoi ? — Daniel Riolo (@DanielRiolo) October 3, 2024

Toujours pas de Chevalier en équipe de France

Didier Deschamps a communiqué sa liste pour les prochaines rencontres de l'équipe de France, et une fois de plus, le gardien du LOSC n'a pas été retenu : « Il a fait un match correct plus face au Real Madrid. Il se rapproche de plus en plus mais les trois qui sont là n'ont pas baissé leur niveau. Je n'ai pas eu besoin du match de mercredi pour connaître son potentiel. Cela met une obligation de rester performant pour les trois qui sont là et ça ne m'interdit pas le fait de lui ouvrir la porte plus tard », a indiqué Deschamps pour se justifier. Des explications qui n'ont absolument pas été du goût de Daniel Riolo.

Riolo torpille Deschamps

Via des posts sur son compte X, l'éditorialiste de RMC Sport a taclé le sélectionneur de l'équipe de France avec une certaine ironie : « Chevalier enfin dans le groupe France… tellement logique. Belle récompense… Hein quoi ?? (…) Ah heureusement, Deschamps a dit que chevalier avait fait un match « plus que correct » face au Real. Ça veut dire quoi ? », lâche Riolo. Le message est passé...