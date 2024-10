Deschamps : Un indice lâché sur son avenir ?

Axel Cornic

En place depuis juillet 2012, Didier Deschamps a décidé de s’inscrire dans la durée avec l’équipe de France, mais ce choix est loin de faire l’unanimité. Sa prolongation jusqu’en 2026 a en effet soulevé de nombreuses questions, surtout avec la possibilité pour la Fédération française de rugby d'ouvrir un nouveau cycle avec un autre entraineur, comme Zinédine Zidane.

On peut être l’une des plus grandes figures de l’histoire du football français et être contesté. Les critiques autour de Didier Deschamps sont de plus en plus nombreuses au fil des saisons, qui sont devenues douze en juillet dernier. Une éternité pour un sélectionneur, qui va désormais devoir essayer de remonter la pente soigner sa cote de popularité.

Que se passe-t-il avec Deschamps ?

Un évènement assez surprenant est venu fragiliser un peu plus la position du sélectionneur. Antoine Griezmann, qui semblait être l’un des plus fidèles soldats de Deschamps, a en effet annoncé la fin de sa carrière internationale à 33 ans et seulement quelques temps après avoir annoncé vouloir viser la prochaine Coupe du monde. Nombreux sont ceux qui pensent que cela serait directement lié à quelques désaccords survenus ces dernières saisons, entre les deux hommes.

« Il y a des choses qui peuvent être agréables, d'autres moins »

Mais le principal intéressé ne semble pas vraiment inquiété et lors de la conférence de presse de ce jeudi, il a assuré ne pas craindre la pression. « La fonction que j'ai est toujours exposée. Je vis avec » a expliqué Didier Deschamps. « Il y a des choses qui peuvent être agréables, d'autres moins quand ce ne sont pas des choses factuelles qui ne sont pas la réalité, mais je ne vais pas perdre d'énergie avec ça ». Reste à voir s’il pourra commencer à faire changer les choses dès le prochain rassemblement face à la Belgique et à Israël, qui se fera sans Kylian Mbappé et N’Golo Kanté.