Mbappé - Griezmann : L’aveu de Didier Deschamps !

Il y a quelques jours, Antoine Griezmann a lâché une petite bombe en annonçant sa retraite internationale. Plusieurs informations ont circulé entre temps concernant les raisons qui l'ont poussé à tout plaquer en Bleus et le choix du capitanat a été évoqué. Et pour cause, après la Coupe du monde, c'est Kylian Mbappé qui a hérité du brassard d'Hugo Lloris. Cependant, Didier Deschamps assure que cela n'a rien à voir.

C'est un coup de tonnerre qu'Antoine Griezmann a annoncé en début de semaine. En effet, le joueur de l'Atlético de Madrid a officialisé l'arrêt de sa carrière internationale à la surprise générale. Par conséquent, plusieurs questions se sont posées comme celle de savoir si le choix du capitanat a pesé dans sa décision. Et pour cause, après la Coupe du monde et la retraite internationale d'Hugo Lloris et Raphaël Varane, c'est Kylian Mbappé qui a hérité du brassard de capitaine. Mais Didier Deschamps assure que cela n'a pas eu d'impact dans le choix d'Antoine Griezmann.

Le capitanat a plombé Griezmann ? La réponse de Deschamps

« Et sur le fait de ne pas être capitaine mais vice-capitaine, il a aussi porté le brassard. S'il a pu être déçu ponctuellement, ça a duré même pas un jour. Et de par notre relation il a compris les raisons qui m'ont poussé à faire ce choix. Le connaissant très bien, il n'a pas besoin de ça mais plutôt de spontanéité sur le terrain. Il a été un très bon leader même sans être capitaine », lance le sélectionneur de l'équipe de France en conférence de presse avant de poursuivre.

«S'il a pu être déçu ponctuellement, ça a duré même pas un jour»

« Tous les joueurs ont cette question dans la tête à un moment et ça prend plus ou moins de temps à mûrir. Mais quand ils ont le sentiment que c'est le moment et qu'il faut arrêter, il faut respecter leur décision », ajoute Didier Deschamps.