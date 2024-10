Mission impossible pour Deschamps, c’est la panique !

Thomas Bourseau

Entre Antoine Griezmann et l’équipe de France, tout est fini. Ce lundi 30 septembre, le champion du monde 2018 a mis un terme à sa carrière internationale après 10 années de bons et loyaux services chez les Bleus. En conférence de presse, Didier Deschamps a reconnu que son travail de sélectionneur allait être bien difficile quant à la question de son remplacement.

Une décennie et puis s’en va. Le 5 mars 2014, Antoine Griezmann honorait sa première sélection contre les Pays-Bas. Dix années plus tard, avec une Coupe du monde et une Ligue des nations remportées en 2018 et 2021, Griezmann a mis un terme à sa carrière internationale aux 137 sélections ce lundi 30 septembre. Ce qui fait de lui le troisième joueur le plus capé à égalité avec Olivier Giroud derrière Lilian Thuram et Hugo Lloris.

«Ce n'est pas possible de le remplacer poste pour poste. C'est une certitude»

Pendant ses dix années passées en équipe de France, Antoine Griezmann a occupé plusieurs positions, en tant qu’ailier gauche, de second attaquant, de meneur de jeu puis de milieu de terrain relayeur dans un triangle. De passage en conférence de presse ce jeudi, Deschamps a avoué qu’il fait face à une mission impossible concernant la succession de Griezmann. « Sans lui on joue différemment. Ce n'est pas possible de le remplacer poste pour poste. C'est une certitude mais c'est parce qu'il a eu une tellement grande influence de par sa qualité technique et la capacité qu'il avait dans le volume de jouer aussi à répéter les efforts ».

«Il avait une qualité propre qui faisait de lui un joueur à part, un joueur hors-norme»

« Mais il s'est pas fait comme ça du jour au lendemain même si en arrivant en 2014 il a déjà été, deux ans après à l'Euro, un élément déterminant. Et par la suite il a confirmé. Il a un registre bien spécifique qui lui permet de pourvoir jouer dans différentes positions et dans différents systèmes. Dans son club ça lui arrive aussi avec réussite ou moins de réussite, ça dépend mais il a surtout eu beaucoup de réussite. Mais il avait une qualité propre qui faisait de lui un joueur à part, un joueur hors-norme aussi. On ne va pas forcément changer de système mais c'est plus, dans le registre où était Antoine, de ne pas chercher à avoir l'équivalent aujourd'hui. Cela ne se fait pas en claquant des doigts mais le système peut rester le même. Après, il faut voir ce que le joueur à ce poste est capable de faire ou de moins bien faire ou de faire des choses différentes ». a conclu Didier Deschamps dans des propos rapportés par RMC Sport.