Mercato - PSG : Grande nouvelle pour les finances du Qatar !

Assez peu actif sur le marché des transferts l’été dernier avec seulement quatre nouvelles recrues, le PSG envisage-t-il de faire davantage de folies en janvier ? Il semblerait que Luis Enrique soit prêt à faire économiser de grosses sommes aux propriétaires qataris, puisque l’entraîneur parisien refuse de faire des folies sur le mercato.

Matvey Safonov (20M€), João Neves (70M€), Willian Pacho (45M€) et Désiré Doué (50M€), voilà les quatre joueurs attirées par le PSG lors du dernier mercato estival. Un recrutement moins clinquant sur le papier que les étés précédents, mais à l’image de ce que désire Luis Enrique pour bâtir l’effectif qu’il souhaite au PSG.

« Il ne veut pas que le club dépense des sommes folles »

Le journaliste du Parisien Marc Mechenoua explique d’ailleurs que les propriétaires qataris du PSG vont faire des économies grâce à leur coach espagnol, qui refuse de faire des folies : « Il y a des choses sur lesquelles Luis Enrique ne dit pas tout mais sur le mercato, il a fait passer quelques messages très clairs ces derniers mois. D'abord, il veut des joueurs qu'il sent impérativement motivés pour rejoindre le PSG. Ensuite, il ne souhaite pas que le club dépense des sommes folles sur le marché et préfère parler d'opportunité. Il faut donc que ces conditions soient réunies », indique le journaliste.

Des renforts cet hiver ?

Et selon lui, difficile d’ailleurs de savoir si le PSG sera actif durant le mercato de janvier ou non : « Pour le moment, il est encore un peu tôt pour savoir à quel poste Paris va vouloir recruter, même s'il y a des manques évidents. La première partie de saison est longue et de nombreux joueurs doivent revenir ». Affaire à suivre.