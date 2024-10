Il l’annonce, un joueur du PSG est libéré par le départ de Mbappé

Alexis Brunet

Depuis cet été, Kylian Mbappé n’évolue plus au PSG, mais au Real Madrid. Le champion du monde a décidé de donner un nouveau souffle à sa carrière et cela lui réussit. Cela a également permis à certains joueurs parisiens de gagner en assurance, à l’image d’un certain Bradley Barcola, selon Marcel Desailly.

Dernièrement, le cas Kylian Mbappé fait polémique en équipe de France. Didier Deschamps a décidé de se passer de son capitaine pour qu’il se remette d’une blessure, mais deux jours après l’annonce de la liste du sélectionneur, l’attaquant était titulaire face à Villarreal. Cela a donc interrogé, mais Marcel Desailly a défendu le choix de son ancien coéquipier chez les Bleus, au micro de Bartoli Time sur RMC. « Je pense que ça a été mûrement réfléchi, en sachant que Kylian est beaucoup sollicité dans son engagement avec son nouveau club, le Real Madrid. Il n’y a pas de doute sur sa titularisation lorsqu’il sera amené à retrouver ses jambes. Il était à moitié blessé, il a fait un demi-match. »

Le départ de Mbappé a fait du bien à Barcola selon Desailly

Selon Marcel Desailly, le fait que Kylian Mbappé ne soit pas présent lors du prochain rassemblement n’est pas une mauvaise nouvelle. Cela permettra à certains joueurs de se montrer, à l’image de ce qu’est en train de faire Bradley Barcola au PSG, depuis le départ du champion du monde. « Oui, je comprends cette décision, parce qu’il faut se rappeler que Kylian a un leadership qui bloque un peu, indirectement, l’expression d’autres joueurs. C’est une vraie opportunité pour Didier (Deschamps) d’essayer de faire en sorte que d’autres joueurs puissent s’exprimer sans la présence de Kylian. C’est toujours une grosse pression d’avoir Kylian à ses côtés. Là, il n’est plus là. On le voit avec Barcola, qui s’exprime au PSG et qui est aujourd’hui chirurgical offensivement. »

« Est-ce que c’est si important que ça cette Ligue des nations ? »

D'après Marcel Desailly, l’absence de Kylian Mbappé permettra à Didier Deschamps de tester de nouvelles choses. De plus, le fait que l’attaquant ne soit pas disponible n’est pas rédhibitoire pour une compétition comme la Ligue des nations, d’après l’ancien défenseur des Bleus. « Est-ce que c’est si important que ça cette Ligue des nations ? On a en France un potentiel. Et puis, Didier est malin. Il sait que les gens sont un peu usés avec son management. Par contre, à chaque génération qu’il a eu, il a su insuffler de nouveaux joueurs qui ont apporté un plus au collectif. Donc il faut savoir, de temps en temps, préparer l’avenir avec une énergie de jeunesse et des schémas tactiques différents. »