Real Madrid - Équipe de France : Le coupable est désigné pour Mbappé !

Thomas Bourseau

Vendredi, 24 heures seulement après l’annonce de la non convocation de Kylian Mbappé de la bouche de Didier Deschamps pour la trêve internationale, Carlo Ancelotti convoquait pour sa part Mbappé pour Real Madrid - Villarreal. De quoi surprendre les Bleus, mais aussi le club merengue. L’entraîneur de la Casa Blanca serait allé à l’encontre de l’avis médical du club. Explications.

Le Real Madrid a renoué avec la victoire samedi soir grâce à la réception de Villarreal au Santiago Bernabeu pour le compte de la 9ème journée de la Liga (2-0). Un résultat ô combien important puisque le club espagnol pointait à la troisième place du classement et était le premier poursuivant du Real Madrid. De plus, le champion d’Europe restait sur une défaite surprise en Ligue des champions sur la pelouse du LOSC mercredi soir (1-0) et sur un nul concédé sur le terrain de l’Atletico de Madrid dimanche dernier (1-1).

Coup de théâtre pour Griezmann, Mbappé jugé responsable ! https://t.co/OpeQqdZC6M pic.twitter.com/6XPRpl0Ccn — le10sport (@le10sport) October 6, 2024

Le Real Madrid et l’équipe de France sur la même longueur d’onde pour Mbappé ?

Les hommes de Carlo Ancelotti avaient besoin d’un succès afin de repartir de l’avant. Pour ce faire, l’entraîneur du Real Madrid décidait de convoquer Kylian Mbappé vendredi pour la rencontre contre Villarreal. Et ce, quand bien même Didier Deschamps annonçait la veille ne pas retenir le capitaine de l’équipe de France dans la liste de joueurs sélectionnés pour la trêve internationale d’octobre pour Israël - France et le match contre la Belgique en Ligue des nations. Le sélectionneur des Bleus faisait état d’un besoin de Mbappé de récupérer et de rester aux soins pour une lésion à la jambe. Et pourtant, Ancelotti a titularisé la recrue phare du Real Madrid en la laissant sur le terrain pendant 70 minutes.

Ancelotti a pris le Real Madrid par surprise avec Mbappé

Une décision qui ne semble pas avoir été partagée par le staff médical du Real Madrid. Le Parisien affirme que les médecins du club merengue auraient préféré que Kylian Mbappé ne prenne pas part au choc face à Villarreal en raison de son état physique qui n’était pas optimal. Du repos était préconisé. Carlo Ancelotti a décidé d’aller à l’encontre de l’avis médical en retenant Mbappé dans son groupe. Le coupable serait donc connu et répondrait au nom d’Ancelotti.