Officiel - PSG : Une signature majeure est annoncée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Orphelin de Jean-Claude Blanc, acteur majeur de la montée en puissance du projet QSI, le PSG tient enfin son nouveau directeur général. Il s'agit de Victoriano Melero qui assurait déjà l'intérim depuis le départ de son prédécesseur chez Ineos, propriétaire de Nice et de Manchester United. Le PSG a donc décidé de ne pas recruter en externe.

En début d'année 2023, le PSG perdait l'un de ses piliers, à savoir son directeur général délégué Jean-Claude Blanc, dont le travail n'avait cessé d'être loué dans la montée en puissance du projet QSI. Ce dernier a néanmoins décidé de rejoindre le groupe INEOS qui possède notamment Manchester United et l'OGC Nice. Depuis près de deux ans, le PSG n'avait donc pas annoncé le nom du successeur de Jean-Claude Blanc. Mais c'est désormais chose faite, et il s'agit d'une promotion interne.

Le PSG annonce son nouveau directeur général

En effet, par le biais d'un communiqué, le PSG a officialisé la nomination de Victoriano Melero. L'ancien secrétaire général du club assurait déjà l'intérim après le départ Jean-Claude Blanc. Il a visiblement convaincu dans ce rôle. « Le Paris Saint-Germain, l'une des plus grandes institutions sportives au monde, est fier d'annoncer la nomination de Victoriano Melero au poste de Directeur général. Cette nomination s’inscrit dans la poursuite de la nouvelle ère du Club, qui met l'accent sur l’innovation, la performance et l'excellence, sur et en dehors des terrains », officialise le PSG. Un choix qui ravit le principal intéressé.

«Je suis honoré d’endosser ces nouvelles fonctions»

« Je suis honoré d’endosser ces nouvelles fonctions à un moment aussi important pour le Paris Saint-Germain. Notre priorité sera, grâce à la mobilisation de toutes les équipes, de consolider les fondations et atouts du Club pour être leader en matière de performance sportive, d'innovation et de croissance. Chacune de nos décisions sera guidé par l’engagement que nous devons à nos supporters. Ensemble, nous continuerons d’écrire la grande histoire du Paris Saint-Germain », promet Victoriano Melero, le nouveau directeur général du PSG.