Le PSG a un énorme point faible, il balance

Amadou Diawara

Arrivé au PSG à la fin de la saison 2022-2023, Luis Enrique a construit une équipe très technique, et ce, pour pouvoir développer son football de possession. Toutefois, d'après Edouard Cissé, le club de la capitale a un gros déficit physique, notamment au milieu de terrain. Ce qui lui a couté cher contre Arsenal.

A la fin de la saison 2022-2023, Luis Enrique a remplacé Christophe Galtier sur le banc du PSG. Alors qu'il a pour philosophie de jeu de pratiquer un football de possession, le coach espagnol s'est entouré de joueurs très bons techniquement. Toutefois, le PSG de Luis Enrique a un gros point faible : son déficit physique.

Luis Enrique s'est entouré de joueurs très techniques

Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Edouard Cissé - ancien pensionnaire du PSG - a pointé du doigt le talon d'Achille du club emmené par Luis Enrique.

«Les limites physiques sont rédhibitoires»

« Comme s'il ne voulait pas s'adapter au football d'aujourd'hui et garder ses principes originels à tout prix, il a construit un groupe de joueurs certes forts techniquement pour avoir la maîtrise de la balle, mais dont les limites physiques, principalement chez ses milieux, sont rédhibitoires pour le plus haut niveau, on l'a encore vu à Arsenal », a jugé Edouard Cissé, ancien milieu de terrain du PSG (1997-2007).