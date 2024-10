Mercato - PSG : Une signature «fantastique» est garantie par le Qatar

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré les résultats assez encourageants du PSG depuis sa signature, Luis Enrique est très largement critiqué pour son comportement mais également le jeu pratiqué par son équipe. Cependant, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de défendre son coach qu'il présente comme le meilleur du monde.

Depuis quelques semaines, Luis Enrique est sous le feu de critiques. Bien que les résultats du PSG restent plus que corrects, le jeu pratiqué par son équipe, mais surtout, son comportement face aux journalistes, provoquent de nombreuses critiques. Néanmoins, le technicien espagnol peut compter sur le soutien de son président Nasser Al-Khelaïfi.

PSG : Son transfert avorté provoque des tensions à l'étranger https://t.co/lXL8hiX51V pic.twitter.com/eMB9UYxTv2 — le10sport (@le10sport) October 10, 2024

«C'est un entraîneur fantastique»

Dans des propos rapportés par AS, Nasser Al-Khelaïfi assure en effet que Luis Enrique « est un entraîneur fantastique. Le meilleur, pour moi. Un grand entraîneur et une grande personne aussi. Nous sommes très heureux avec lui. Le projet est incroyable ». Une belle promesse pour le PSG.

Al-Khelaïfi se réjouit pour le rachat du PFC

Mais ce n'est pas tout. En effet, le président du PSG en a également profité pour saluer le rachat du Paris FC par la famille Arnault et Red Bull : « C'est une excellente nouvelle. C'est fantastique pour Paris et fantastique pour le football français. Cela va apporter de la concurrence au plus haut niveau du football parisien ».