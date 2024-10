Mercato : Le PSG se déplace pour un joueur de l’équipe de France

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Lors de l’été 2023, le PSG a recruté deux attaquants, Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, mais avait également pensé à Marcus Thuram, alors en fin de contrat avec le Borussia Mönchengladbach. L’international français avait préféré l’Inter Milan, mais le club de la capitale serait toujours intéressé à l’idée de le recruter.

« Il sait très bien pourquoi je ne suis pas venu au PSG. » Interrogé par Kylian Mbappé, Marcus Thuram avait expliqué dans un entretien accordé à Canal+ pourquoi il avait préféré rejoindre l’Inter Milan plutôt que le PSG lors de l’été 2023. L’attaquant âgé de 27 ans arrivait à la fin de son contrat avec le Borussia Mönchengladbach et d'après les informations du journaliste de TF1 Saber Desfarges, Chelsea, l’AC Milan et l’Atlético de Madrid étaient également intéressés.

PSG : Son transfert avorté provoque des tensions à l'étranger https://t.co/lXL8hiX51V pic.twitter.com/eMB9UYxTv2 — le10sport (@le10sport) October 10, 2024

« L’Inter Milan m’a toujours vu comme numéro 9, donc c’était un choix limpide »

« Je n’ai jamais demandé de garantie de temps de jeu, on vient dans un club pour s’y imposer. Mais c’est une question de feeling. L’Inter Milan m’a toujours vu comme numéro 9, donc c’était un choix limpide. Si cela me pose problème pour ma place en équipe de France ? Non, pas du tout, ils sont tous les trois au PSG (RKM-Dembélé-Mbappé), mais ce n’est pas un handicap pour moi », avait ajouté Marcus Thuram. Un an plus tard, le PSG n’aurait en revanche pas oublié l’international français (26 sélections).

Le PSG a supervisé Thuram plusieurs fois cette saison

TMW évoquait dernièrement un intérêt du club de la capitale pour Marcus Thuram, ce que confirme Calciomercato. Plusieurs recruteurs du PSG se seraient déplacés afin de l’observer depuis le début de saison, au cours duquel l’attaquant de l’équipe de France a inscrit 7 buts et délivré 3 passes décisives en Serie A. Paris ne serait pas encore entré en contact avec l’Inter Milan, où il est sous contrat jusqu’en juin 2028, ni avec Marcus Thuram, mais ce dernier serait très apprécié par les dirigeants parisiens.