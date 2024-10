Mercato : Riolo annonce deux transferts au Paris FC !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Une nouvelle ère va débuter au Paris FC ! En effet, le club parisien s'apprêterait à être racheté par la famille Arnault ainsi que le groupe Red Bull. Bien évidemment, l'un des premiers objectifs sera d'aller chercher la montée en Ligue 1 à la fin de la saison et pour cela, le PFC pourrait réaliser certains transferts à l'occasion du prochain mercato hivernal.

En tête de Ligue 2 actuellement, le Paris FC a monté un projet ambitieux au cours des derniers mois. On a également pu le voir cet été avec notamment le recrutement de Maxime Lopez. Mais le club parisien va désormais avoir de plus grandes ambitions. Avec le rachat annoncé par la famille Arnault et le groupe Red Bull, le PFC va rêver encore plus grand à terme.

« En janvier il y aura un ou deux nouveaux joueurs »

Pour entrevoir les sommets, le Paris FC va devoir monter en Ligue 1 à la fin de la saison. Et pour cela, le prochain mercato hivernal pourrait être d'une grande aide. Daniel Riolo a d'ailleurs annoncé lors de L'After Foot : « Ils vont tout faire pour assurer la montée, ça veut forcément dire qu'en janvier il y aura un ou deux nouveaux joueurs en fonction des besoins pour verrouiller la montée ».

Une montée en Ligue 1 ?

Pour le Paris FC, l'objectif serait donc d'aller chercher la montée en Ligue 1 à la fin de la saison. Le chemin est encore long, mais pour le moment, ça part très bien. Après 8 journées, Maxime Lopez et ses coéquipiers sont en tête du championnat avec 18 points au compteur et deux unités d'avance sur leur dauphin, le FC Lorient.