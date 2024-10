PSG : Son transfert avorté provoque des tensions à l'étranger

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Tout proche de signer au PSG, Rayan Cherki avait finalement dit non en espérant une offre du Borussia Dortmund. Celle-ci n'est finalement jamais arrivée et le milieu offensif est resté à l'OL. En Allemagne, on est revenu sur ce dossier Cherki et visiblement, au sein du club allemand, cela aurait eu pour résultat quelques tensions.

Ayant récemment prolongé avec l'OL, Rayan Cherki devait initialement quitter les Gones cet été. Un accord était notamment quasiment trouvé avec le PSG, mais ça ne s'est pas concrétisé. La raison ? Cherki ciblait un départ vers le Borussia Dortmund. Problème : l'offre du club allemand n'est jamais arrivée.

Ça se tend à Dortmund

Sky Allemagne est revenu sur le cas Rayan Cherki. On y apprend alors que le joueur de l'OL serait à l'origine de certaines tensions au Borussia Dortmund. En effet, Cherki n'aurait clairement pas fait l'unanimité chez les dirigeants du BVB et cela aurait alors généré un accrochage entre Sven Mislintat et Nuri Sahin.

« C'est surréaliste »

A propos de ce feuilleton Rayan Cherki-PSG-Dortmund, Romain Molina avait dernièrement confié : « C’est surréaliste, le joueur va refuser le PSG persuadé que Dortmund est là. Je ne sais pas qui le conseille. Tu vas refuser un truc qui est inespéré avec le PSG. (...) Il n’y a jamais eu d’offre de Dortmund ».