PSG : Nouveau rôle pour Dembélé, la surprise est totale

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En l'absence de Kylian Mbappé et d'Ousmane Dembélé, l'équipe de France se cherche des nouveaux tauliers. Et alors qu'Aurélien Tchouaméni a été désigné capitaine, le joueur du Real Madrid n'est pas le seul leader des Bleus. Selon Bixente Lizarazu, Ousmane Dembélé fait notamment partie de ses patrons, notamment sur le terrain, par sa capacité à déstabiliser les défenses adverses.

Privée de Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, l'équipe de France est en quête de leaders. Dans cette optique, Aurélien Tchouaméni a été désigné capitaine, mais d'autres patrons émergent dans le vestiaire. Y compris Ousmane Dembélé, qui est le joueur le plus expérimenté de la liste avec ses 52 sélections. Et pour Bixente Lizarazu, le joueur du PSG est un leader à sa façon.

Ça se bouscule pour la succession de Mbappé, l'énorme annonce de Dembélé https://t.co/NxtctLVRt1 pic.twitter.com/2ewx6HK7jB — le10sport (@le10sport) October 13, 2024

«Dembélé peut être un leader de jeu»

« Dembélé peut être un leader de jeu, un leader technique, un leader d'attaque en mettant la pression sur les défenses par ses dribbles permanents, par les accélérations qu'il va mettre, ce qui provoque du stress dans la défense. Et ça t'aide d'avoir des attaquants qui se comportent comme ça. Kylian Mbappé peut le faire aussi. Le leadership c'est quelque chose de très global », estime-t-il sur le plateau de Téléfoot, avant de poursuivre son raisonnement.

«Il y a plein de formes de leaders»

« Tu peux avoir le leader par la parole, c'est le capitaine qui parler, ou certains cadres qui ont une parole qui est écoutée. Tu peux être un leader de combat par ton attitude défensive, agressive en mettant de l'impact dans un match. Et donc un leader d'attaque parce que t'es fort dans tes dribbles et t'es fort parce que tu mets un danger permanent de buteur. Il y a plein de formes de leaders. Ce n'est pas suffisant d'avoir simplement un capitaine et les autres qui écoutent », ajoute Bixente Lizarazu.