Polémique Mbappé : Le Real Madrid répond à Deschamps !

Alors que Kylian Mbappé continue de faire parler, Didier Deschamps a tenu à mettre fin à la polémique concernant la sortie de son capitaine en boite de nuit à Stockholm, assurant que le Real Madrid lui avait concocté un programme spécifique durant la trêve. Le sélectionneur de l'équipe de France ne s'estime donc pas responsable de la situation et le Real Madrid a apporté des précisions.

Même lorsqu'il est absent, Kylian Mbappé continue d'être au cœur de l'actualité. En effet, bien qu'il n'ait pas été convoqué pour disputer les deux matches de Ligue des Nations contre Israël et la Belgique, l'attaquant du Real Madrid a été aperçu en boîte de nuit à Stockholm jeudi soir alors que ses coéquipiers affronter Israël en Hongrie. Le capitaine des Bleus a donc été vivement critiqué, mais Didier Deschamps a tenu à le défendre.

«Kylian est dans un programme avec son club»

« Je ne suis pas l'actualité des joueurs qui ne sont pas là. Kylian est dans un programme avec son club, le Real Madrid donc je ne sais pas quel est son programme d'ailleurs. Est-ce qu'il était off, est-ce qu'il était là-bas ou pas ? Moi j'ai à gérer ceux qui sont là et ce que je peux vous dire ce que Kylian m'a envoyé un message avant le match. Comme tout joueur qui est dans son club, il suit le programme. Le calendrier est identique pour tout le monde. Après c'est le programme qu'a décidé le Real Madrid. Et comme tout joueur qui n'est pas avec sa sélection, il n'a pas de séance ou de double séance tous les jours. Donc certains clubs donnent des joueurs offs. Et s'ils sont sur des jours offs, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent », a confié le sélectionneur de l'équipe de France au micro de Téléfoot dimanche.

Le Real Madrid détaille le programme de Mbappé

Et selon les informations de Relevo, Didier Deschamps n'a pas dit ça pour rien et le média espagnol détaille d'ailleurs le programme de Kylian Mbappé. L'objectif du Real Madrid est de remettre sur pieds son attaquant ce qui passe par un programme établi pour ces deux semaines consiste en deux blocs de travail. Kylian Mbappé effectue donc un travail spécifique pour revenir à 100%, ce qui n'est pas encore le cas. « Il est à 60% », confiait même une source au sein du club merengue à Relevo ces dernières semaines.