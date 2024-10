Cristiano Ronaldo, Messi... C'est déjà la fin pour Mbappé ?

Amadou Diawara

Depuis le début de sa carrière, Kylian Mbappé était habitué à être un grand exemple de professionnalisme, ne s'autorisant aucun écart. Alors que le capitaine de l'équipe de France semble lever le pied depuis quelques mois, Daniel Riolo craint qu'il ne soit plus autant passionné par le football.

Depuis ses débuts à l'AS Monaco, Kylian Mbappé (25 ans) a toujours fait le maximum pour jouer tous les matchs et toutes les compétitions. Toutefois, l'actuel pensionnaire du Real Madrid semble avoir changé ses priorités depuis quelques mois. De retour de blessure depuis le 2 octobre, Kylian Mbappé a préféré ne pas participer au rassemblement de l'équipe de France du mois d'octobre, et ce, pour parfaire sa remise en forme.

Ronaldo et Messi ont aveuglé tout le monde

Toutefois, alors que l'équipe de France affrontait Israël ce jeudi soir, Kylian Mbappé a été aperçu à Stockholm en discothèque. Ce qui n'est pas vraiment dans les habitudes du capitaine de l'équipe de France. Présent dans l'émission l'After Foot ce dimanche soir, Daniel Riolo a pris position sur le cas Mbappé, utilisant Cristiano Ronaldo et Lionel Messi pour étayer son propos.

«Je me demande si Mbappé a toujours cette même passion»

« Aujourd’hui, le joueur de foot, quel est l’état de sa véritable passion ? C’est un joueur qui a été au taquet pendant sept ans avec l’envie de battre des records. Cristiano Ronaldo et Lionel Messi nous ont totalement aveuglés et ont défait l’histoire du foot avec leurs carrières immenses, leurs wagons de buts qui ne s’arrêtaient jamais et qui ne s’arrêtent toujours pas d’ailleurs. Ils sont encore les leaders, les patrons. Un jour, il faudra peut-être comprendre que ce sont deux exceptions hors du commun et que d’autres… Je me demande si Mbappé a toujours cette même passion, cette même flamme. Et c’est le cas pour plein de joueurs », a déclaré Daniel Riolo sur les ondes de RMC Sport.